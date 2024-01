Repubblica svela: “Nzola ha confessato agli amici di voler provare una nuova esperienza. Ipotesi prestito”

Il credito di Nzola si riduce sempre di più. Arrivato come richiesta di Italiano, doveva essere l’usato sicuro. E invece si è perso. Beltran invece sta crescendo nelle ultime settimane. Difficilmente la società non terrà conto dell’investimento estivo su loro due. Ma l’ex Spezia potrebbe partire in prestito se arrivassero delle proposte. Nzola avrebbe confidato a degli amici la voglia di provare una nuova esperienza. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, IL MODENA TUONA: “NÈ SAPEVAMO DI BARONE NÈ AVEVAMO PARLATO. LA FIORENTINA NON GIOCHERÀ QUI”