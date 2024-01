È arrivata l’ufficialità della Lega Calcio, Fiorentina-Bologna si giocherà martedì 9 gennaio alle 21

A pochi giorni dalla partita dei quarti di Coppa Italia è arrivata l’ufficialità dalle Lega Calcio per quanto riguarda orario e giorno, si scenderà in campo martedi 9 gennaio alle ore 21 allo stadio Franchi di Firenze. Non c’erano dubbi che si giocasse in casa della Fiorentina visto che la squadra viola si era meglio posizionata in classifica nella precedente stagione, ma si aspettava il via libera della Lega per orario e giorno, anche se la società viola, visto che siamo a pochi giorni dall’evento, aveva già messo in vendita i biglietti.

LA FIORENTINA NON VUOLE STENGS E BESTE