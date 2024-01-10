Dalla Sardegna, Nzola torna di moda per il Cagliari ma prima la Fiorentina deve trovare sostituto

Nzola potrebbe partire a gennaio? Il Cagliari si è arreso in estate ma adesso può tornare sull'attaccante della Fiorentina

Il Cagliari torna a pensare fortemente a M'Bala Nzola, centravanti della Fiorentina che potrebbe lasciare Firenze in questa sessione di mercato se dovesse arrivare un altro attaccante nel corso dei prossimi giorni. Dopo aver perso anche Oristanio, a causa della frattura del metatarso, Ranieri infatti dovrà sopperire anche alle assenze di Luvumbo, Lapadula e Shomurodov, motivo per il quale il club sardo è tornato sul mercato. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna la dirigenza della società rossoblù si starebbe muovendo per cercare un attaccante da regalare al tecnico e starebbe valutando, appunto, anche Nzola.

Ritorno di fiamma.

A luglio d'altronde il Cagliari era entrato in sfida con la Fiorentina per l'angolano che però non aveva valutato alternative all'offerta viola e del suo ex tecnico viola. La delusione per questa prima parte del campionato potrebbe cambiare le carte in tavola e stavolta potrebbe essere la volta buona per un matrimonio dunque solo rimandato.

Valutazioni della Fiorentina.

La cosa certa è che il club viola non lascerà partire l'angolano se prima non arriverà il suo sostituto, visto che la coperta in casa viola è abbastanza corta. In questo senso resta sempre valido il nome di Moise Kean, con la Juventus che ha aperto al prestito. Lo riporta TMW.

ECCO LE RICHIESTE ECONOMICHE DELLA JUVENTUS PER LASCIARE PARTIRE KEAN

https://www.labaroviola.com/tmw-juventus-chiede-25-milioni-per-il-prestito-di-kean-e-6-mesi-di-stipendio-pagato/235656/