TMW, Juventus chiede 2,5 milioni per il prestito di Kean e 6 mesi di stipendio pagato

Moise Kean (23 anni) vuole andare a giocare un po' di più rispetto a quanto non stia facendo attualmente nella Juventus e, dopo un'iniziale riluttanza, anche la Vecchia Signora sembra si sia convinta...

Moise Kean (23 anni) vuole andare a giocare un po' di più rispetto a quanto non stia facendo attualmente nella Juventus e, dopo un'iniziale riluttanza, anche la Vecchia Signora sembra si sia convinta a lasciarlo partire in prestito, pur delimitando il recinto dell'affare, con l'individuazione delle condizioni economiche necessarie per girare altrove fino al termine della stagione l'attaccante classe 2000, ancora a secco in questa stagione e desideroso di cambiare aria per trovare più minuti e tentare così di convincere il ct Spalletti a includerlo nel gruppo dell'Italia per i prossimi Europei.

Secondo quanto appreso da TMW, la richiesta economica della Juventus per il prestito di Kean è la seguente: 2,5 milioni di euro come onere del trasferimento a titolo temporaneo, oltre al pagamento integrale di 6 mesi dello stipendio di Kean, leggermente superiore ai 3 milioni di euro netti (quindi almeno 1,5 netti). Condizioni e liquidità che permetterebbero così alla Juve di tornare subito sul mercato e prendere un sostituto ad Allegri, in modo da non rompere l'equilibrio numerico della squadra. Nelle scorse ore in ottica Kean hanno preso forza le piste Fiorentina e Monza, club che stanno valutando se in grado di permettersi la spesa, sembra più defilato il Bologna, che cerca più che altro un vice-Zirkzee e punta a investimenti di tono minore.

Il suo attuale allenatore Allegri, oggi in conferenza stampa, ha intanto parlato così della sua situazione: "Di mercato non parlo, ci pensano i direttori. Non sono assolutamente io che posso dire la destinazione migliore per Kean, sono contento di quanto ha fatto qui finora".

L'ESPERTO ALFREDO PEDULLA' CHIARISCE LA SITUAZIONE LEGATA A KEAN

https://www.labaroviola.com/pedulla-la-juventus-rinnova-prima-il-contratto-a-kean-poi-puo-darlo-in-prestito-alla-fiorentina/235624/