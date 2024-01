Il procuratore di Ranieri rivela: “Quest’estate l’ho proposto al Napoli direttamente a De Laurentiis”

Luca Ranieri è tra i giocatori più positivi di questo avvio di stagione. Una partenza ottima da parte del difensore della Fiorentina che ha trovato da centrale un rendimento costante ad alti livelli. E la scorsa estate poteva finire negli obiettivi del Napoli per il dopo Kim. Lo ha rivelato il suo stesso procuratore, Mario Giuffredi, sulle frequenze di Radio CRC: “È un giocatore che ho proposto questa estate a De Laurentiis per il Napoli perché già l’anno scorso ha fatto vedere cose importantissime e quest’anno ha dato seguito alle prestazioni dell’anno scorso. Poi ieri o l’altro ieri ho letto che Spalletti lo ha messo nei giocatori papabili per la Nazionale. Oggi è più difficile prenderlo perché è un titolarissimo della Fiorentina ed è sulla bocca di tutti”.

