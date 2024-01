Nazione svela: “Ikoné può lasciare la Fiorentina. Sondaggio del Bologna ma occhio ai club francesi”

Brekalo sta per firmare per la Dinamo Zagabria, ma anche Ikonè sembra davvero pronto ad ascoltare eventuali proposte di trasferimento. Al momento l’unico sondaggio per il giocatore è quello del Bologna, ma la Fiorentina è convinta che per Ikonè potrebbero aprirsi porte importanti anche in Francia. Lo riporta la Nazione.

