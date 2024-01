Pedullà: “La Fiorentina aspetta Terracciano, si inserirà se Verona e Milan non troveranno l’accordo”

Non ci sono aste per Filippo Terracciano, è il caso di ribadirlo. Sulla posizione della Juventus le parole di Giuntoli hanno confermato quanto vi abbiamo raccontato ieri, non è una priorità oppure un obiettivo di questi giorni. Il Milan resta un candidato serio, il ragazzo non vede l’ora, ma evidentemente il Verona vuole fare cassa oltre i cinque milioni che andrebbero bene come base fissa a patto che ci sia qualcosa in più come bonus. Le parti si risentiranno presto, ma sono in contatto. La Fiorentina va tenuta in considerazione fino a quando il Verona non troverà l’incastro con il Milan, non fosse altro perché i rapporti tra i club sono buoni e potrebbe esserci – come già raccontato – un altro discorso in divenire, stiamo parlando di Ngonge. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito