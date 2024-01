Barone, la smentita: “Ikoné non è sul mercato. Niente Roma, non è in vendita, resta alla Fiorentina”

Joe Barone, dg della Fiorentina, stamani ai canali ufficiali viola ha fatto chiarezza sul futuro di Jonathan Ikoné: “Voglio chiudere un dettaglio per la società, per me, per la squadra, per il gruppo ma anche per il ragazzo: Jonathan Ikonè non è sul mercato, non è in vendita, non andrà alla Roma, ma rimane alla Fiorentina. Non dimentichiamo del ritorno dei tanti giocatori infortunati che si stanno allenando con la squadra, Sottil, Gonzalez, Dodo, Castrovilli, e poi abbiamo il ritorno di Kouame”.

