FORMAZIONE FIORENTINA: ITALIANO CAMBIA MODULO, SI GIOCA CON IL 3-5-2. IN PORTA CHRISTENSEN, C’È BARAK

Fiorentina di scena a Firenze per i quarti di finale contro il Bologna in Coppa Italia, Italiano deve fare a meno di Nico Gonzalez, Sottil e Kouamè, quest’ultimo impegnato in Coppa d’Africa. Questa la formazione ufficiale della squadra viola (3-5-2)

Christensen, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Kayode, Biraghi, Duncan, Maxime Lopez, Barak, Ikonè, Beltran

LE ULTIME SUL MERCATO DELLA FIORENTINA DA ALFREDO PEDULLA’