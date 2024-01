Un bel risultato per la Fiorentina: il Bologna pareggia in casa contro il Genoa, resta dietro in classifica

Gudmundsson chiama e De Silvestri risponde: il Bologna riacciuffa il Genoa in zona Cesarini grazie a una rete al 95′ del suo capitano, dopo che la punizione di Gudmundsson al 20′ aveva deciso l’incontro per oltre un’ora.

Punizione beffarda, ma Ravaglia non è esente da colpe

Thiago Motta lo carica a parole nel pre-partita, non sorprende più di tanto quindi il fatto che il primo tentativo del match sia di Riccardo Orsolini. Al minuto 7 l’esterno del Bologna rientra infatti sul sinistro e prova il tiro a giro dal limite dell’area di rigore, con Martinez che riesce però a parare. È la squadra di casa a mantenere il pallino del gioco, anche se 13 minuti più tardi il risultato si sblocca invece sul fronte opposto. Punizione di Gudmundsson, che beffa Ravaglia sul suo palo con una traiettoria non irresistibile, nonostante la presenza di tanti uomini in barriera a coprirgli la visuale. Genoa avanti contro il Bologna al minuto 20 e poco altro da segnalare nella seconda parte del primo tempo, dove l’equilibrio la fa da padrone quasi assoluto.

Il secondo tempo della sfida del Dalll’Ara è un vero e proprio monologo dei padroni di casa, che rientrano in campo con la voglia di evitare la seconda sconfitta dopo il tracollo di Udine. Non sembra valere a niente però l’assedio dei rossoblù, visto che Martinez e il Genoa alzano un muro apparentemente invalicabile dinanzi alla propria porta. Thiago Motta mischia le carte in tavola e gli ingressi in campo di Aebischer e Saelemaekers in effetti migliorano l’apporto del terminale offensivo di casa. Calafiori la insacca di testa al 76′ proprio su assist dell’ex Milan, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. È ancora Calafiori a sfiorare il pari al 91′ con un bolide da fuori area, ma stavolta è Martinez a dire di no con un mezzo miracolo. Stesso discorso per il tiro di Zirkzee al 93′. Ma il Bologna non si arrende e al 95′ trova finalmente il meritato 1-1: Saelemaekers serve un pallone in area di rigore preciso per De Silvestri che tira in porta e infila il pallone sotto alla traversa. Partita finita? C’è ancora tempo per una traversa su punizione di Gudmundsson che al 98′ strozza l’urlo in gola ai compagni e scrive la parola fine all’anticipo.

