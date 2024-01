Radio Bruno rivela: “La Fiorentina sta lavorando per portare Nzola in prestito all’Empoli a gennaio”

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, la Fiorentina sta lavorando alla possibilità di cedere in prestito all’Empoli il centravanti angolano Mbala Nzola in questa sessione di mercato. Il calciatore non sta vivendo una grande stagione e fatica a fare anche le cose più semplici. La società viola sta pensando seriamente a questa soluzione con Kean che potrebbe poi essere un nome buono per sostituirlo.

KEAN E LE ULTIME SULLA POSSIBILITA’ FIORENTINA