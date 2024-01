La questione Franchi è più viva che mai, la società viola ancora non ha ricevuto nessuna soluzione dal comune di Firenze su dove fa intendere giocare la Fiorentina dalla prossima stagione quando inizieranno i lavori allo stadio Franchi. Per questo motivo sono stati appesi all’interno dello stadio in occasione della sfida tra Fiorentina e Bologna, alcuni striscione con la scritta: “Dove giocherà la Fiorentina?”. Un chiaro messaggio al comune di Firenze.