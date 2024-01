Dal Viola Park, Nico e Sottil si allenano con il pallone. Passi in avanti ma la Fiorentina non vuole rischiare

Arrivano gli ultimi aggiornamenti dal Viola Park sugli infortuni di Nico Gonzalez e Riccardo Sottil. Come riportato da Radio Bruno entrambi lavorano con il pallone ed hanno svolto i primi cambi di direzione. Per tornare a disposizione di mister Italiano ci vorrà ancora e sarà una corsa contro il tempo in vista della Supercoppa ma la Fiorentina non vuole correre rischi. Per adesso però passi in avanti per entrambi con il percorso di recupero.

IL NAPOLI PROVA A FARE LO SGARBO ALLA FIORENTINA? LE ULTIME SU NGONGE