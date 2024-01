La trattativa per un possibile scambio tra Andrea Belotti e Jonathan Ikoné è in fase di stallo. Tra Roma e Fiorentina, nelle ultime ore, non ci sono stati passi avanti e al momento non c’è la quadra sulla formula e sulle cifre dell’operazione.Gli intermediari al lavoro sono stati messi in stand by in attesa di ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul sito.