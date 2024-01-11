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Di Marzio: "Sondaggio del Cagliari per Nzola, lo ha chiesto anche la Salernitana in prestito"

Il Genoa di Alberto Gilardino cerca un attaccante per poter rinforzare il proprio reparto offensivo. Ecco che spunta l'idea M'Bala Nzola che, con la Fiorentina, non sta vivendo una grande stagione. Pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2024 00:40
Di Marzio: "Sondaggio del Cagliari per Nzola, lo ha chiesto anche la Salernitana in prestito" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.12.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.12.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, Stadio Artemio Franchi, 05.11.2023, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il Genoa di Alberto Gilardino cerca un attaccante per poter rinforzare il proprio reparto offensivo. Ecco che spunta l'idea M'Bala Nzola che, con la Fiorentina, non sta vivendo una grande stagione. Per il calciatore angolano, sono arrivate altre richieste di trasferimento in prestito, ad esempio dalla Salernitana. Una formula questa che non convince del tutto il club viola. Il calciatore del club viola è andato a segno solo tre volte in tutte le competizioni nel corso della stagione.

Il Genoa non ha provato solo per Nzola e per Djuric (come raccontato nei giorni scorsi), sul quale c'è sempre il Monza, ma ha chiesto anche al Torino Pietro Pellegri. Il calciatore è stato chiesto sia dal club rossoblu che dall'Empoli: il Torino, però, dice di no al prestito. Verranno valutate solo richieste di trasferimento a titolo definitivo. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul sito

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