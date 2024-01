Italiano: “C’è bisogno di un esterno, non solo per gli infortuni. Bonaventura si sentiva di battere il rigore”

Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa del Sassuolo, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Un peccato non aver segnato almeno un gol, volevamo aggiungere punti, la nostra classifica rimane bella. Oggi siamo ricaduti negli errori che abbiamo concesso in precedenza, tante occasioni e non siamo riusciti a segnare, siamo in difficoltà li davanti e devi adattare qualcuno. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, nel secondo tempo abbiamo sbagliato il rigore, abbiamo preso la traversa, non voleva entrare. Peccato.

Nelle ultime partite abbiamo creato di meno e abbiamo vinto, oggi si compensa tutto, nel secondo tempo abbiamo fatto tutto il necessario per segnare, in attacco siamo pochi e c’è bisogno, ne abbiamo parlato, mi auguro che presto si possa aggiungere qualcosa. Potevamo evitare di prendere quel gol, sapevamo che potevamo metterli in difficoltà nel secondo tempo, siamo stati ultra offensivi per questo. Merito al Sassuolo, fare punti qui non è mai facile. Dobbiamo ripartire essendo quelli del secondo tempo, è incredibile non aver fatto almeno un gol.

Mi ricordo che il pallone di Parisi attraversa l’area di porta, doveva andare qualcuno sul primo, qualcuno sul secondo e qualcuno sulla ribattuta, è un peccato non aver attaccato bene in quella situazione semplicissima. Se hai giocata da attaccante, sono cascati 3/4 palloni e un attaccante deve fare gol. Sugli esterni abbiamo bisogno di qualcosa, sia per mancanza e sia per infortuni

Il rigore? In assenza di Nico Gonzalez tira chi se la sente, Bonaventura è uno dei nostri giocatori più forti e ci aspettavamo tutti andasse in maniera diversa. Abbiamo tanti giocatori che possono segnare e oggi voleva batterlo Bonaventura.

