PAGELLE FIORENTINA: MILENKOVIC DEVASTANTE, RANIERI INSUPERABILE, KAYODE SBAGLIA TROPPO

Christensen 6,5 La prima vera parata la compie al minuto 66 dove è bene posizionato su un tiro centrale da buona posizione, la seconda su Zirkzee al minuto 93 dove viene aiutato anche dal palo. Grandiosa la scelta di tempo al minuto 111 su Orsolini e grande salvataggio.

Quarta 6,5 Qualche disattenzione palla al piede non può rovinare la sua partita dove in ripiegamento è sempre messo bene e salva in diverse occasioni. Da braccetto della difesa a 3 non ha un compito facile perchè deve coprire anche l’esterno. All’ultimo secondo ha la palla della vittoria ma non riesce a piazzarla bene, idem nei tempi supplementari ma in quell’occasione ha l’attenuante di averla sul sinistro

Milenkovic 7,5 La partita che fa il serbo è di livello altissimo. In costante lotta con Zirkzee, non perde quasi mai un duello, su tutte le azioni del Bologna è sempre posizionato in maniera impeccabile e la palla la prende sempre lui. Insuperabile

Ranieri 7 Come per Quarta, non svolge un compito facile perchè da terzo della difesa deve essere attento anche a Orsolini. Ci mette spesso il piede e salva, non si risparmia e non lo superi facilmente in duello. Nei tempi supplementari recupera e salva alla grande contro Orsolini lanciato, più passano i minuti e più diventa difficile da superare

Kayode 5 A livello tattico e di posizionamento non sbaglia molto, a livello tecnico si, troppo. Nel primo tempo sbaglia qualche disimpegno di troppo facendo rischiare anche tanto in fase difensiva. Al minuto 82 ha sui piedi la palla del vantaggio ma tira malamente. Tecnicamente ha tanto da migliorare. Sbaglia clamorosamente una grande palla di testa da pochi passi mettendo addirittura in fallo laterale

Biraghi 5,5 In costante difficoltà su Orsolini e Posch, con la sua esperienza e furbizia riesce anche a cavarsela in qualche circostanza ma nel complesso su quella fascia il Bologna viaggia che è una meraviglia superandolo sempre

Maxime Lopez 6 Questo sistema di gioco gli regala qualche spazio in più, essendo a 3 nel mezzo il vertice basso ha più libertà d’azione perchè coperto. Questo gli fa meno giocare più palloni anche se è sempre molto scolastico

Duncan 6,5 Negli occhi qualcuno può avere qualche appoggio sbagliato ma la sua partita è fatta di copertura e schermo, recupera diverse volte l’avversario mettendolo in condizioni di sbagliare

Barak 5,5 Non gioca una partita brillantissima, non sempre le sue giocate sono pulite però è sempre al posto giusto e offre sempre una soluzione al compagno di squadra. Generoso in fase difensiva.

Ikonè 5 L’assetto tattico lo favorisce perchè cosi è libero di spaziare su tutto il fronte d’attacco senza dare punti di riferimento. Il risultato è lo stesso di sempre. Si perde. Una volta non passa, la volta successiva sbaglia la scelta, poi torna indietro, una volta non legge il movimento. Insomma, non è questione di posizione in campo. Ha una grande occasione dove è lanciato da solo a rete ma si fa rimontare

Beltran 6 Lotta tantissimo con alterne fortune, non facile per lui fisicamente ma ci prova sempre. A volte perde il guizzo giusto ma dà tutto quello che ha non risparmiandosi mai questo gli vale mezzo voto in più perchè la pecca è che non tira mai in porta ma oggi non puoi rimproverare nulla all’argentino

Bonaventura 6 Entra in un momento della partita complicato ed è l’uomo più avanzato a sostegno di Nzola e non ha molta scelta quando ha la palla tra i piedi se non il dialogo con Nzola che è sempre troppo. Cerca di pulire tanti palloni nonostante lo strapotere fisico del Bologna

Nzola 5,5 Il suo ingresso in campo dà alla squadra una soluzione in più, quella del lancio lungo. Non calcia mai quando può farlo perdendo sempre l’attimo giusto. Prende diversi palloni buttati in area dove fa valere la sua stazza, suo l’assist per l’occasione di Quarta, si ripete con una grande sponda per Milenkovic

Parisi 6 Con lui si soffre di meno sulla fascia, è più fresco e impegna i difensori del Bologna in fase difensiva anche se potrebbe fare molto di più quando attacca. Attento in difesa

Mandragora 6 Lotta nel mezzo ma non riesce mai tecnicamente a giocare in verticale velocemente, in una circostanza non serve Bonaventura e Arthur seppur liberi. Si guadagna una buona posizione dopo una buona giocata. Mette una grande palla in mezzo per Kayode

Arthur 6 Entra sul finire della partita e aiuta la squadra tecnicamente, i palloni che gli passano tra i piedi sono come in banca e aiuta a dettare i tempi di gioco

