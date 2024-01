Romano smentisce Di Marzio: “Nessun contatto tra la Fiorentina e Bryan Gil. La sua cessione non è vicina”

La talentuosa ala offensiva del Tottenham Bryan Gil è da qualche ora nell’orbita mediatica della Fiorentina, che parrebbe interessata a tesserare in prestito l’argentino in uscita dagli Spurs e regalare così un’opzione in più ad Italino sulle corsie esterne d’attacco.

Nella giornata di ieri, poi, l’accelerata era stata ventilata da Gianluca Di Marzio, che aveva parlato addirittura di un affare prossimo alla chiusura.

Secca, nella giornata di oggi invece, la smentita di Fabrizio Romano, espressosi così sull’accostamento tra Gil e la Fiorentina:

“Nessun contatto tra la Fiorentina e Bryan Gil. La sua cessione non è vicina”.