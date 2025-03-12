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Gazzetta, Beltran gioca ma per impiegare Gudmundsson Palladino lo schiererà centrocampista e non attaccante

Palladino sta studiando delle soluzioni per fare giocare Beltran senza rinunciare alla qualità dell'islandese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2025 11:18
Gazzetta, Beltran gioca ma per impiegare Gudmundsson Palladino lo schiererà centrocampista e non attaccante -
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Per far giocare Albert Gudmundsson reduce da un grande gol a Napoli, Beltran potrebbe anche giocare più arretratol L'argentino d'altra parte con il Panathinaikos, all'andata una settimana fa, è andato a segno e allo stesso tempo ha fatto un lavoro di copertura in cui è abile. Potrebbe posizionarsi perfino più arretrato per non perdere il suo equilibrio, ma allo stesso tempo neppure la qualità dell'islandese. Dipenderà dall'assetto, però non è impossibile vederli insieme. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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