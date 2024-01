Italiano: “Felicità enorme. Dobbiamo avere l’obiettivo di fare grandi cose cosi attiriamo top player”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Bologna in Coppa Italia, queste le sue parole:

“Abbiamo avuto 24 ore in meno rispetto al Bologna per preparare la partita e questa fanno la differenza. Il Bologna è una squadra forte, fanno pochi errori nel palleggio, la difesa a tre l’avevamo preparata in poco tempo ma l’avevamo già utilizzata a partita incorso. Ho fatto i complimenti a Thiago perch

Oggi l’obiettivo era dare un senso ai prossimi mesi, la semifinale si giocherà ad Aprile, volevamo essere ancora in corsa in questa competizione. Siamo contenti, ci tenevamo ad andare avanti, ora sarà una semifinale andata e ritorno ma la felicità è enorme. Ikonè è questo, bisogna trovare la chiave giusta per fargli trovare la porta ma si impegna, ci lavoriamo, deve trovare il varco per trovare in porta, ho provato a metterlo più in mezzo al campo con un guizzo, un qualcosa. Lui sa che può fare molto di più. Nel girone di ritorno può fare di più

Ho detto l’anno scorso che dopo le finali che la Fiorentina deve avere l’obiettivo ogni anno di rimanere a questi livelli, quest’anno deve essere un obiettivo in cui dobbiamo andare a tutti i costi anche contro avversari sulla carta più forte. Io, la squadra, la società, dobbiamo continuare cosi anche per attirare giocatori ancora più forti a venire alla Fiorentina

Brekalo no ha giocato perchè abbiamo cambiato strategia tattica, è stata solo una scelta tattica diversa, il mercato è utile per migliorarci ma a volte toglie anche concentrazione a qualche giocatore che può pensare a se stesso. Qualcuno cambierà maglia, qualcuno arriverà, ma questo è il calcio. Oggi ogni giocatore ha pensato più alla squadra che a se stesso e sono contento”

