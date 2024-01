TMW conferma: “La Juventus ha aperto alla cessione di Kean, può partire in prestito oneroso”

Si scalda il mercato attorno al nome di Moise Kean. L’attaccante classe 2000 della Juventus, fino a questo momento 470 minuti giocati e ancora nessun gol, nell’anno dell’Europeo vuole più spazio e per questo motivo è disposto a lasciare il club bianconero anche in prestito in questa finestra di calciomercato.Kean è legato alla Juventus da un contratto che scadrà nel giugno 2025. Il club bianconero non vorrebbe farlo uscire, ma comprende la posizione del calciatore che oggi fa parte del gruppo del ct Spalletti ma rischia di perdere il posto dovesse continuare a vedere il campo col contagocce. Ecco perché Cristiano Giuntoli ha aperto alla sua uscita, ma a due condizioni. Da un lato chiede un prestito oneroso, dall’altro vorrebbe prima rinnovargli il contratto per non ritrovarsi in estate con Kean a un anno dalla scadenza del contratto.

I club che in questo momento hanno mostrato maggiore interesse sono Fiorentina e Monza. In casa viola continua a steccare Mbala N’Zola e Italiano – con la squadra quarta in classifica al giro di boa e tre competizioni da onorare – ha chiesto alla sua società l’arrivo di un nuovo centravanti. Come successo con Arthur in estate, anche in questo caso l’idea è quella di imbastire una operazione a titolo temporaneo con la Juventus.

L’altra ipotesi calda è quella del Monza, con Adriano Galliani e mister Palladino che l’hanno messo in cima alla lista degli obiettivi per rinforzare l’attacco. Non sono attesi sviluppi in queste ore, anche perché oggi il suo agente Alessandro Lucci sta definendo il trasferimento di Bonucci a Fenerbahce, ma nei prossimi giorni si lavorerà a un accordo che possa andare bene a tutte le parti in causa. Al momento più defilato il Bologna, altra società alla ricerca di un attaccante: Sartori però vuole un vice Zirkzee e Kean, come detto, chiede soprattutto garanzie sul minutaggio. A giugno c’è l’Europeo, non vuole lasciarselo scappare. Lo scrive TMW