“Rocco Commisso Training Center” il Viola Park svela il suo nome il giorno prima dell’apertura

Davanti la scritta Viola Park, dietro quella “Rocco Commisso Training Center”. Svelato oggi l’omaggio al patron della Fiorentina in vista dell’apertura del nuovo centro sportivo che è previsto per la giornata di domani con l’inizio del ritiro estivo della squadra viola. Dalle foto si può vedere il lavoro degli operai che si stanno adoperando per montare questa scritta

