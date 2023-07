TMW, per Parisi contratto di cinque anni con la Fiorentina. L’arrivo a Firenze sarà ritardato per le visite mediche

Tutto fatto per Fabiano Parisi alla Fiorentina: l’Empoli aspettava il rilancio decisivo da parte dei viola, che è arrivato in serata, al termine di una videochiamata avvenuta tra i club, i quali hanno perfezionato un accordo impostato nelle precedenti ore. 10 milioni più bonus le cifre con cui l’affare si definirà: l’esterno azzurro lascia dunque il club in cui è cresciuto e passa alla squadra di Italiano. Ancora da stabilire la data delle visite mediche e della firma sul contratto con la nuova squadra: per lui pronto un quinquennale, mentre l’arrivo in ritiro potrebbe essere ritardato di qualche giorno. Il terzino è infatti reduce dalla poco fruttuosa avventura con l’Under 21 azzurra e potrebbe dunque godere di qualche giorno di riposo in più. Lo riporta TMW

