TMW, Fiorentina forte su Hjulmand ma costa 25 milioni e lo vogliono anche Juventus, Milan e Roma

Hjulmand è diventato un uomo mercato. Il centrocampista del Lecce ha disputato un’altra grande stagione e sembra pronto per il salto di qualità. Partiamo dal costo. Il club giallorosso lo valuta 25 milioni di euro, che però potrebbero essere abbassati da una contropartita tecnica. Si sta creando una vera e propria asta. Il Milan è molto interessato soprattutto dopo la partenza di Tonali. Ma su di lui ci sono forti anche Juventus, Roma e Fiorentina.La società bianconera deve sostituire Paredes e in attesa di quello che accadrà con Rabiot sta seguendo questa pista. Anche i viola sono in pressing. Ad Italiano infatti Hjulmand piace molto e potrebbe essere il profilo giusto per sostituire Amrabat. Anche all’estero c’è movimento. Insomma per il danese le richieste non mancano. Presto il suo futuro sarà più chiaro. Lo riporta TMW

UNA BUONA NOTIZIA PER LA FIORENTINA