Scrive il Corriere dello Sport, per l’addio di Amrabat sembra che gli innesti di Arthur e di Infantino non siano sufficienti per l’intera stagione, è per questo che la Fiorentina è tornata a sondare la pista Hjulmand del Lecce. L’ostacolo resta la valutazione dei leccesi che chiedono 20 milioni di euro. Con l’Europa in tasca i viola ci proveranno.

