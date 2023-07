Gazzetta: “Hjulmand profilo ideale per la Fiorentina ma costa troppo, il Lecce vuole 20 milioni”

In casa Fiorentina tiene banco la questione Amrabat, il centrocampista viola vuole lasciare Firenze ma non sembra ancor essere arrivata la giusta offerta. Secondo La Gazzetta dello Sport la Fiorentina si sta muovendo su diversi nomi. Tra questi c’è quello di Hjulmand del Lecce, il centrocampista sembra essere il profilo ideale per sostituire il marocchino però la Fiorentina non pare intenzionata ad arrivare al giocatore perché il Lecce non vuole meno di 20 milioni, cifra troppo alta per i gigliati.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA: “A GENNAIO LA FIORENTINA AVEVA TROVATO DAHOUD COME SOSTITUTO DI AMRABAT. COMMISSO STOPPÒ TUTTO”