TMW, la Fiorentina non valuta Maxime Lopez, dopo cessione di Amrabat sarà trattativa per Hjulmand

Morten Hjulmand sarà uno dei grandi protagonisti della prossima finestra di calciomercato. Il capitano del Lecce, grande protagonista della salvezza dei giallorossi, è finito nel mirino di diversi top club, italiani ed europei. E può partire con un’offerta importante. “Non ha limiti, può giocare in qualsiasi top club mondiale. E lo dico perché ci credo veramente. Per lui chiediamo una cifra importante”, ha detto ieri Pantaleo Corvino. La valutazione che oggi il Lecce fa del suo centrocampista non è inferiore ai 20 milioni di euro. Ci pensa il Milan e nella trattativa potrebbe rientrare Tommaso Pobega, centrocampista molto stimato dal Lecce. Occhio però anche alla Fiorentina, alle prese con la volontà di Sofyan Amrabat di andare via in questa finestra di calciomercato. Dopo l’addio del centrocampista marocchino la trattativa per Hjulmand può entrare nel vivo. Non ci sono sviluppi, invece, sul fronte Maxime Lopez del Sassuolo: in questo momento la viola sta valutando altri profili. Hjulmand su tutti. Lo riporta TMW

LIVAKOVIC NON INTERESSA ALLA FIORENTINA