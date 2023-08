Mourinho a sorpresa: “La Roma non è in grado di fare quello che fa la Fiorentina sul mercato”

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato della Roma, queste le sue parole in cui cita anche la Fiorentina:

“Se siamo noi a migliorare da soli, ma migliorano anche gli altri. Il mio obiettivo non può andare più lontano di ‘voglio vincere la prossima partita’. Non sono capace. Inter, Milan, Napoli, Juventus giocano dichiaratamente per il titolo, una squadra che gioca per il titolo ovviamente deve finire nei primi quattro. La Lazio ha fatto un’impresa l’anno scorso in campionato ma era in vacanza in Europa, l’Atalanta investe tanto e la Fiorentina ha detto chiaramente quello che vuole, ha rifiutato 40 milioni più bonus. La Roma non è in condizione di farlo, la Fiorentina sa esattamente quello che vuole. Per me la Roma è fra il 5° e l’8à posto con Lazio, Atalanta e Fiorentina. Poi se può fare un’impresa e finire tra i primi 4, è ottimo. Noi in Europa vogliamo andare avanti”

LE PAROLE DI BARONE