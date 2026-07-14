Dalla Spagna riportano: "Il Siviglia ha rifiutato la prima offerta del Nottingham Forrest per Oso"

Il giocatore spagnolo interessa alla Fiorentina ma non solo

Il mercato della Fiorentina si accende sull'asse Spagna-Inghilterra. Secondo quanto riferito dall'emittente andalusa Canal Sur Radio, il Siviglia avrebbe rispedito al mittente una prima proposta ufficiale per Oso. A farsi avanti in maniera concreta è stato il Nottingham Forest, che ha messo sul piatto una cifra vicina ai 6 milioni di euro; una somma tuttavia ritenuta insufficiente dalla dirigenza biancorossa, intenzionata a monetizzare al massimo la cessione del proprio talento.

In questo scenario si inserisce con forza la Fiorentina. Gli uomini di mercato del club viola stanno monitorando con grandissima attenzione l'evoluzione della trattativa e, incassato il "no" del Siviglia agli inglesi, si stanno muovendo di conseguenza. La società di Rocco Commisso sta infatti preparando la propria controffensiva e pianificando una proposta ufficiale da recapitare in Spagna nei prossimi giorni per cercare di sbaragliare la concorrenza della Premier League.

Identikit del giocatore: corsa ed estro sulla fascia

Oso rappresenta il classico profilo moderno che tanto piace alla dirigenza gigliata. Terzino spagnolo ma di chiare origini argentine – un mix che unisce l'ordine tattico europeo alla proverbiale grinta e garra sudamericana –, il calciatore si è messo in luce per la sua spiccata propensione offensiva, la facilità di corsa e la capacità di coprire l'intera corsia laterale. La Fiorentina lo individua come un innesto di prospettiva e qualità per lo scacchiere tattico viola, e i contatti con l'entourage del ragazzo potrebbero intensificarsi a breve per capire i margini di manovra economici dell'operazione.