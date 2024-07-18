Wilson (CFO Nottingham): "Ammiriamo Milenkovic da tempo, siamo onorati di averlo qui con noi"

Il CFO del Nottingham Ross Wilson si è dichiarato contento di accogliere Nikola Milenkovic in Premier League

Il Chief Football Officer del Nottingham Forest Ross Wilson ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Nikola Milenkovic dalla Fiorentina. Queste le sue parole riportate sul sito ufficiale della squadra inglese:

“Siamo felici di dare il benvenuto a Nikola al Nottingham Forest quest’oggi. Milenkovic sarà una pedina chiave per la nostra squadra e so quanto sia entusiasta di unirsi al nostro club. Abbiamo a lungo ammirato le sue performance con la maglia della nazionale serba, così come quelle in Serie A e nelle competizioni europee con la Fiorentina. Siamo onorati del fatto che Milenkovic porterà la sua esperienza e le sue qualità qui al Nottingham Forest.”

RIOS COSTA 30 MILIONI

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