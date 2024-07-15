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Gazzetta: “Milenkovic-Nottingham Forest, trattativa calda. Fiorentina su Costa e Vitik”

La Fiorentina chiede 20 milioni, la trattativa sta entrando nel vivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2024 09:20
Gazzetta: “Milenkovic-Nottingham Forest, trattativa calda. Fiorentina su Costa e Vitik” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nikola Milenkovic si allontana dalla Fiorentina. Il Nottingham Forest avrebbe offerto 15 milioni al club viola che, per cedere il serbo, ne chiede 20. La trattativa sta entrando nel vivo, con il centrale che potrebbe quindi salutare Firenze.

Chi al suo posto? La Fiorentina per sostituire Milenkovic avrebbe messo nel mirino Logan Costa del Tolosa e Martin Vitik dello Sparta Praga. Questi sono i due profili sondati ed entrambi hanno una valutazione pari a 12 milioni di euro. Per entrambi sarebbe la prima esperienza in Italia ma la loro statura, 1,90 metri, aiuterebbe e non poco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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