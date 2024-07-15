ESPN: "Accordo trovato tra Milenkovic e il Nottingham, continuano i colloqui tra la Fiorentina e il club inglese"
Il Nottingham avrebbe trovato un accordo di massima con Milenkovic, adesso la società inglese sta lavorando con i viola per chiudere l'affare
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2024 10:34
Secondo quanto riportato dal giornalista di ESPN, Ekrem Konur, sul proprio profilo di X, il Nottingham Forest avrebbe raggiunto un accordo totale con Nikola Milenkovic. Ora, la società inglese starebbe lavorando con la Fiorentina per finalizzare l'operazione che vedrebbe il difensore serbo lasciare Firenze dopo sette anni.
Gazzetta: "Trattativa calda, la Fiorentina cerca i sostituti"
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