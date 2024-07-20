Milenkovic: "Nottingham Forest club ambizioso. Giocare in Premier è una sfida, lavorerò duramente"

L'oramai ex difensore della Fiorentina ha parlato sui canali ufficiali del suo nuovo club, il Nottingham Forest

Nikola Milenkovic è pronto per la sua prima esperienza in Premier League. Il difensore serbo, appena arrivato dalla Fiorentina, ha parlato sui canali ufficiali del Nottingham Forest, presentandosi così ai tifosi del club inglese. Queste le sue parole:

"Felice di poter far parte del Nottingham Forest, che è un club con una grande storia e con dei grandi tifosi. Ho già incontrato lo staff e i compagni e non vedo l’ora d’iniziare questa nuova avventura. Ho scelto il Nottingham Forest perché questo è un club molto ambizioso. Ora toccherà a noi raggiungere gli obiettivi prefissati, lavorando duramente. Per qualsiasi giocatore che voglia giocare in Premier sa bene che è una grande sfida, e a me piacciono le sfide. Non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi e dare il massimo".

DALLA TURCHIA RIVELANO: “IL FENERBAHCE HA INCONTRATO AMRABAT, ALLA FIORENTINA HANNO OFFERTO 12 MILIONI”

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