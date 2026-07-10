Di Marzio: "Il Nottingham Forest ha chiesto Dodò alla Fiorentina, ritroverebbe Milenkovic"

Il club inglese si è mosso per il terzino brasiliano, già seguito anche dal Napoli: i viola aspettano offerte concrete

Il Nottingham Forest ha messo gli occhi su Dodô. Il club inglese vuole rinforzare la corsia di destra e ha avuto un primo contatto con la Fiorentina. Come vi abbiamo raccontato, il Forest non è l'unica squadra interessata al brasiliano. Su Dodô, infatti, c'è anche il Napoli, interessato a rinforzare le corsie della difesa (LEGGI LA NEWS).

Lo riporta www.gianlucadimarzio.com