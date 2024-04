Omicidio vicino lo stadio del Tottenham ma la partita alle 19 si gioca lo stesso

Orrore in Inghilterra dove un uomo è stato ucciso a pugnalate a Londra, nei pressi dello stadio del Tottenham. Un caso di cronaca che lascia spiazzati, perché alle 19 è in programma la partita tra gli stessi Spurs e il Nottingham Forest che si svolgerà regolarmente senza intoppi: da parte del club è arrivato un semplice comunicato in cui si chiede ai tifosi di andare allo stadio «restando pazienti». L’omicidio è avvenuto a Northumberland Park: la vittima sarebbe stata identificata ma non ci sono ancora stati arresti. Nessuno si è però posto il dubbio sull’opportunità di giocare il match nonostante il dramma avvenuto a poche decine di metri dallo stadio: altro pianeta rispetto all’Italia, dove in verità i casi di questo genere sono stati trattati negli ultimi anni in modo spesso contraddittorio. Basti pensare al recente Fiorentina-Atalanta rinviato dopo il malore al dirigente viola Joe Barone, ma anche alla finale di Coppa Italia disputata nonostante la morte di Ciro Esposito nel 2015. Non è chiaro, almeno per ora, se la morte dell’uomo sia un semplice caso di cronaca o se l’aggressione fatale sia legata alla gara del Tottenham.

Sul profilo Twitter della squadra londinese è apparsa questa nota ufficiale: “A seguito di un incidente in cui una persona ha perso la vita, stiamo facendo tutto il possibile per accogliere le indagini di polizia in corso, che sono la cosa più importante. Allo stato attuale, la partita di Premier League di questo pomeriggio contro il Nottingham Forest si svolgerà come previsto, tuttavia l’estremità nord di Worcester Avenue e l’intera Northumberland Park Road rimarranno chiuse. Aggiorneremo i sostenitori come e quando possibile, e chiederemo loro di essere pazienti e di concedere tempi di viaggio superiori” Lo riporta leggo.it

Update 🚨 Following an incident in which an individual has lost their life, we are doing everything to accommodate the ongoing Police investigation, which is of the utmost importance. This afternoon’s Premier League fixture against Nottingham Forest will go-ahead as scheduled,… — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 7, 2024

