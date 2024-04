Corriere Fiorentino svela: “Italiano non ha intenzione di concentrarsi solo sulle coppe”

Verrà un giorno (forse) in cui Vincenzo Italiano sarà costretto a fare una scelta. Non ora, però. Non fino a quando la sua Fiorentina avrà l’opportunità di prendersi un posto in Europa anche attraverso il campionato. E visto che nonostante un girone di ritorno fin qua non certo esaltante la concorrenza è ancora a portata, il mister viola non ha nessuna intenzione di abbassare la tensione e di concentrare tutte le forze soltanto sulle due coppe. Se poi l’avversario si chiama Juventus, beh, qualsiasi discorso diventa superfluo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, PALLADINO SARÀ IL NUOVO ALLENATORE