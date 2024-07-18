Bucchioni: "Milenkovic in 7 anni non ha mai fatto lo step successivo. Percepiva uno stipendio da top"

Il direttore di Italia7 è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, dove ha parlato della cessione di Milenkovic e del mercato dei viola

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, dove ha parlato delle operazioni di mercato effettuate dalla Fiorentina. Le sue parole:

"Perché Milenkovic è stato ceduto? Perché è da 7 anni che è qui e non ha mai fatto lo step successivo, anche se qualche anno fa sembrava di destinato a farlo. Poi in questi anni si è perso, è andato indietro come i gamberi, sia dal punto di vista del rendimento, sia dal punto di vista carismatico. Guadagnava tantissimo, 3,3 milioni, uno stipendio da top player. Ti costava come un top player, ma non lo era. Sì, la cifra che hai incassato dal Nottingham Forest non è entusiasmante. Pongracic ha un anno da giocatore importante, quello con il Lecce; a 15 milioni in Europa trovi giocatori più giovani a quella cifra lì, ma alla fine la Fiorentina ha scelto lui. È spuntato questo giocatore quando stava per andare al Rennes, che poi se l'è visto sfuggire. La Fiorentina ha fatto l'accordo con il giocatore e Corvino che è furbo ha incassato. Corvino l'ha pagato 1,6 milioni".

Sul centrocampo: "Io credo che Palladino si aspettasse 2 centrocampisti titolari in questa settimana. Quando costruisci una squadra cosa pensi? Al centrocampo. E' il settore nevralgico. Ti manca tutto il centrocampo titolare, perché Mandragora è un buon giocatore, ma per crescere mi aspetto giocatori di livello superiore, altrimenti mi sarei tenuto Duncan. Con tutti i nomi che girano, a parte Cardoso, il primo della mia lista è Locatelli. Questo è forte forte, Allegri lo ha distrutto, tant'è che Spalletti non l'ha chiamato in Nazionale. Se lo metti in un meccanismo come quello del Sassuolo, può fare veramente bene. E' giovane, è un '98, ha debuttato da bambino nel Milan".

ARRIVA L’UFFICIALITÀ: LA FIORENTINA HA CEDUTO MILENKOVIC AL NOTTINGHAM FOREST A TITOLO DEFINITIVO

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