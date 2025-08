Milenkovic emozionato: “Firenze casa mia. Pioli un Top, la Fiorentina può vincere un trofeo”

Al termine della gara del match amichevole andato in scena al City Ground il grande ex Nikola Milenkovic ha parlato ai media presenti. Queste le sue parole:

“Sicuramente una serata speciale per me, è stato emozionante rivedere tanti amici ed il mister. La partita è stata tosta, un buon test per entrambe le squadre”

“Affrontare Kean è stato difficile, è un gran giocatore con fisico e senso della posizione. La Fiorentina in generale gioca molto bene, difficile giocare contro di loro. Pioli è un top allenatore, l’ho avuto il primo anno a Firenze e mi ha fatto migliorare; una persona eccezionale che deve provare a conquistare un trofeo che la città ed i tifosi meritano. Per noi meglio giocare in Europa League che affrontare la Fiorentina in Conference“.

“La maglia che mi ha donato stasera la società la incornicierò, 7 anni a Firenze non si dimenticano, è la mia seconda casa, sono grato per tutto quello che mi ha dato”

Foto ACF fiorentina