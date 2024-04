Milenkovic: “Dovevamo stare attenti a non subire goal, al ritorno spingeremo molto per passare il turno”

Il difensore viola Nikola Milenkovic ha parlato ai canali ufficiali al termine di Fiorentina-Viktoria Plzen terminata sul punteggio di 0-0, queste le parole:

“Abbiamo preso subito la partita in mano palleggiando molto e creato alcune occasioni, sapevamo che ci sono due partite e dovevamo stare attenti a non subire goal, non siamo riusciti a segnare ma abbiamo il ritorno davanti ai nostri tifosi e spingeremo molto per passare il turno. Sapevamo che loro fanno un ottima fase difensiva e chiudono tanti spazi, noi abbiamo mosso palla velocemente per trovare spazi come fatto in allenamento, al ritorno spingeremo molto per passare il turno. Ringrazio i tifosi ovunque andiamo sono sempre con noi, sono il nostro dodicesimo uomo sempre.”



