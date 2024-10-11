Mental coach: "Gud e De Gea? Campioni. Milenkovic? Ora ha nuovi stimoli, garantisce solidità"

Le parole del mental coach su Gudmundsson, De Gea e Milenkovic oggi in Premier

Stefano Tavoletti, mental coach, è stato ospite al Pentasport di Radio Bruno, ecco le sue parole: "Gud? Vedendo le sue ultime prestazioni, mi viene da chiedermi come giocherà ora con la testa libera. Ho seguito molto la vicenda, ma non ho mai avuto alcuna sensazione di timore o paura nelle sue prestazioni. Credo che abbia una solidità mentale da sottolineare. Ci sono giocatori che, o per un infortunio o per l'esclusione dal campo, crollano mentalmente. Lui è stato veramente bravo, devo fargli i complimenti. I grandi campioni sono questi. Abbiamo visto anche un Sinner reagire al meglio ad una situazione molto particolare. Io credo che Gudmundsson sia stato bravissimo a gestire la situazione. La formalina magica che garantisce un determinato livello di prestazione è potenziale. Sono le interferenze extra-campo che spesso ostacolano quello che veramente è il talento del ragazzo.

Col Milan ho visto una Fiorentina più fluida, meno pensante. I problemi vengono quando hai una menta più macchinosa. Le idee del mister sembrano piano piano insidiarsi nelle menti dei calciatori. De Gea? Lui è un campione, lo sappiamo tutti.

De Gea? Allenarsi da solo con un preparatore, ci rendiamo conto di cosa significa? Lui deve crearsi le situazioni di campo dentro la testa. Un lavoro incredibile. Milenkovic? È un altro Milenkovic, ha nuovi stimoli. A volte in queste situazioni devi alzare le mani e metterti da parte. Ha trovato l'ambiente giusto. Garantisce una solidità in difesa pazzesca".

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