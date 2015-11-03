Notizie Tavoletti Fiorentina

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Mental coach: "Gud e De Gea? Campioni. Milenkovic? Ora ha nuovi stimoli, garantisce solidità"

11 ottobre 2024 19:10

Il mental coach: “La Fiorentina non ha i mezzi per gestire la pressione. Fattori sintomatici i rigori sbagliati e i gol all’ultimo”

04 febbraio 2024 09:43

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