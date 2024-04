Nazione, le big della Serie A tornano su Milenkovic: ora il serbo può lasciare la Fiorentina 

Attacco e centrocampo, ma non solo. Attenzione alle grandi manovre in difesa dove potrebbe prendere corpo una vera e propria rivoluzione nel pacchetto dei centrali. Mettiamola così: Ranieri è l’unica pedina da poter considerare al 100 per cento viola anche nella stagione 2024/2025, mentre per Milenkovic e Quarta tutto potrebbe davvero prendere una piega imprevista. Entrambi hanno un buonissimo mercato che si diversifica sul piano dei club interessati ai due giocatori. Milenkovic, ad esempio, ha ottimi estimatori in Italia. E potrebbe far comodo a squadre che hanno un calendario fitto di impegni (coppe e campionato). Napoli, Juve, Milan, Lazio: un centrale andranno sicuramente a cercarlo e l’esperienza di Milenkovic può essere una chiave di lettura. Lo riporta La Nazione.

