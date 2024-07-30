Milenkovic saluta tutti i giocatori della Fiorentina dopo l'amichevole. Era in tribuna. Ecco il video
Nikola Milenkovic prima ha osservato dalla tribuna tutta l'amichevole della Fiorentina poi ha salutato tutti i suoi ex compagni. Il video
Nikola Milenkovic è ancora molto legato alla Fiorentina. Il difensore venduto da alcune settimane agli inglesi del Nottingham Forrest, era presente in tribuna allo stadio dell'Hull City per vedere l'amichevole della squadra viola e al termine della partita ha salutato tutta la truppa viola con grande affetto. Dimostrazione che il legame tra Milenkovic e i colori viola, a partire dai suoi ex compagni, è ancora molto forte. Ecco il video
LE PAROLE DI PALLADINO DOPO L'AMICHEVOLE CONTRO L'HULL CITY
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