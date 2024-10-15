Dall'Inghilterra: il Newcastle piomba su Milenkovic. Il Nottingham Forest chiede 50 milioni di euro

Poiché i contratti degli attuali difensori Fabian Schar e Dan Burn scadono entrambi nel 2025, il Newcastle sta monitorando attentamente la situazione di due difensori della Premier League: Wout Faes d...

Poiché i contratti degli attuali difensori Fabian Schar e Dan Burn scadono entrambi nel 2025, il Newcastle sta monitorando attentamente la situazione di due difensori della Premier League: Wout Faes del Leicester City e Nikola Milenkovic del Nottingham Forest, ex giocatore della Fiorentina. Secondo quanto riportato dall'Inghilterra, precisamente dal sito CaughtOffside, il club inglese per il difensore serbo vuole almeno 50 milioni. Ricordiamo che la Fiorentina l'ha ceduto la scorsa estate per una cifra intorno ai 14 milioni di euro.

MASSIMO MAURO CONTROCORRENTE: “SI GIOCA TROPPO? ALLORA I CALCIATORI SI ABBASSINO GLI STIPENDI”

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