Milenkovic e il Nottingham vincono ancora: il club biancorosso vola al terzo posto in classifica

Il centrale serbo è diventato una delle certezze del club dopo l'ennesima ottima partita giocata oggi nel Boxing Day

Nikola Milenkovic e il suo Nottingham Forest vincono ancora e volano sempre più in alto. Infatti, il club del portoghese Espirito Santo ha battuto nel Boxing Day il Tottenham per 1-0 con il gol dell'ex United Elanga, conquistando il terzo posto in classifica a -1 dal Chelsea secondo sconfitto oggi nel derby londinese dal Fulham in modo sorprendente per 2-1 e, quindi, per il Nottingham è tempo di sognare. Milenkovic, anche oggi, è stato uno dei migliori con una prestazione ottima, il serbo è ormai uno dei pilastri della squadra conquistandosi il ruolo di sorpresa della stagione.

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