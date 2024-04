La Fiorentina deve rifare la difesa: Quarta e Milenkovic verso la cessione in estate, Ranieri unica certezza

Secondo la Gazzetta dello Sport, in tanti lasceranno il Viola Park in estate per dare inizio ad un nuovo ciclo in casa viola. Tra questi ci sarebbero Martinez Quarta che piace al Napoli e Milenkovic che ha tanti estimatori in giro per l’Italia e l’Europa. Parisi, Kayode e Ranieri sarebbero stati indicati come i nuovi pilastri della retroguardia futura e le certezze da cui ripartire.