Nazione: “Milenkovic può lasciare la Fiorentina. Costa o Vitik in viole per sostituirlo”

Tra attacco e centrocampo, la Fiorentina apre una riflessione anche in difesa. Nikola Milenkovic può salutare Firenze in questa sessione di mercato. Ancora non ci sono stati segnali chiari da questo punto di vista, ma non è una strada da scartare a priori. I nomi caldi per sostituire il serbo sono due: Logan Costa (capoverdiano classe 2001 del Tolosa) e Martin Vitik (classe 2003 dello Sparta Praga). Per quest’ultimo la Fiorentina avrebbe già offerto 10 milioni, cifra però non congrua rispetto al valore del giocatore. Lo scrive La Nazione.

