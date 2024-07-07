Il punto di Pedullà: "La Fiorentina oggi non sta cercando un attaccante perché ha preso Kean"

Secondo l'esperto di calciomercato gli obiettivi in questo momento sono un esterno offensivo e soprattutto la rifondazione del centrocampo

Nel consueto riepilogo di calciomercato sul suo canale Youtube il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto anche un breve punto sulle trattative della Fiorentina:

"Sulla Fiorentina sono stati fatti tantissimi nomi, alcuni in libertà, quasi 30, ripeto oggi i viola non spendono 15 milioni per un difensore centrale e non stanno cercando l'attaccante perché hanno preso Kean che domani svolgerà le visite mediche. La Fiorentina cerca soprattutto un esterno offensivo con le caratteristiche di Zaniolo che è andato all'Atalanta e interverrà in maniera decisa sul centrocampo che ha bisogno di rifondare visto che la stagione è alle porte"

Castrovilli conteso da Marsiglia e Lazio. Positivi i contatti tra l’agente e il club di Lotito

https://www.labaroviola.com/castrovilli-conteso-da-marsiglia-e-lazio-positivi-i-contatti-tra-lagente-e-il-club-di-lotito/259993/