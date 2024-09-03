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Gazzetta dà 6,5 al mercato della Fiorentina: “Addii dolorosi e arrivi intriganti. I viola hanno aperto un nuovo ciclo"

Nuovo ciclo aperto con Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2024 09:20
Gazzetta dà 6,5 al mercato della Fiorentina: “Addii dolorosi e arrivi intriganti. I viola hanno aperto un nuovo ciclo" -
Rassegna Stampa
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La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dà 6,5 al mercato della Fiorentina. “Addii dolorosi e arrivi intriganti. La Fiorentina ha aperto un nuovo ciclo. Oltre a Italiano hanno salutato anche Milenkovic e Nico. Palladino ha ottenuto una punta (Kean), due fantasisti da gol e assist (Gudmundsson, Colpani), un centrale difensivo (Pongracic), un esterno a tutto campo (Gosens), Cataldi, Bove e una serie di scommesse interessanti come Yacine Adli. Richardson il colpo a centrocampo”. 

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