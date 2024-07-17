Amoruso: "Milenkovic ha fatto tanti errori nella Fiorentina, capisco benissimo la sua cessione"

L'ex difensore gigliato ha commentato la cessione in Inghilterra di Milenkovic ormai praticamente ufficiale

A Radio Sportiva l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha commentato la cessione di Milenkovic in Inghilterra: "A Firenze ha giocato 7 anni e ha avuto un prezzo ben più alto poi si è svalutato. Mi ricordo di quando valeva 35 milioni e lo volevano tutti poi anche a causa del gioco della Fiorentina ha fatto molti errori, per questo capisco la cessione. Pongracic è perfetto per sostituirlo soprattutto per giocare a 3 come vuole Palladino, anche se non credo che la difesa a 4 sia da escludere totalmente. La Fiorentina è un cantiere aperto e dovrà fare tanti acquisti per colmare i vuoti che ha nella rosa quindi anche il mister potrà cambiare le sue idee in corsa".

https://www.labaroviola.com/graziani-con-lofferta-giusta-credo-che-commisso-potrebbe-cedere-la-fiorentina-al-miglior-acquirente/261074/